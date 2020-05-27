«Фабрика 228»: адвокаты помогут саратовцам защититься от произвола по наркоделам

27 Май 2020 2020-05-27T09:34:53+03:00

Подать жалобу можно уже сейчас

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Международная правозащитная группа «Агора» и правозащитная организация «Зона права» запускают проект «Фабрика 228». Он направлен на то, чтобы защитить жителей Саратовской области и всей страны от произвола по наркоделам. Чаще всего именно за такие преступления в России граждане попадают в тюрьму.

Адвокаты «Агоры» могут изучить материалы дел после приговоров, где есть признаки подброса, провокаций, фальсификации доказательств (наличие засекреченных свидетелей и т. п.), и подготовить жалобу в Европейский суд по правам человека, который не раз критиковал систему «контрольных закупок» наркотиков в России. За отсутствие должного надзора за действиями силовиков и неспособность российских судов адекватно проверять утверждения обвиняемых о манипуляциях со стороны оперативников.

Куратором является Ирина Хрунова, адвокат, которая более десяти лет оказывает консультации по делам, связанным с запрещенными веществами.

«Зона права» принимает сообщения о пытках, фальсификации доказательств, вымогательстве денег, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. Куратор — юрист Булат Мухамеджанов.

Обратиться с жалобой можно на сайт через раздел «Обратная связь» или отправить документы на почту 228.agora@gmail.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU