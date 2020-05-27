2020-05-27T09:20:03+03:00
Происшествия

В саратовской больнице умер пенсионер с переломанными ребрами

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело о смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 67-летнего раненого госпитализировали 19 мая, но, несмотря на усилия медиков, он умер 23 мая.

Эксперты установили, что причиной смерти стала тупая травма груди и множественные переломы ребер и грудины.

По подозрению задержан 39-летний ранее судимый местный житель. Решается вопрос о мере пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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