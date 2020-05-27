В саратовской больнице умер пенсионер с переломанными ребрами
В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело о смерти человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 67-летнего раненого госпитализировали 19 мая, но, несмотря на усилия медиков, он умер 23 мая.
Эксперты установили, что причиной смерти стала тупая травма груди и множественные переломы ребер и грудины.
По подозрению задержан 39-летний ранее судимый местный житель. Решается вопрос о мере пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU