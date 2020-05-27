В Саратове из-за работ энергетиков на три месяца закрывают участок на Зарубина

27 Май 2020 2020-05-27T09:31:49+03:00

Ограничения для проезда есть и в Энгельсе

Изменить размер текста: A A

В Саратове из-за работ энергетиков с 1 июня до 30 августа будет закрыт участок на улице Зарубина между Чапаева и Симбирской. А также в Энгельсе — на Одесской улице, между проспектом Строителей и домами №№68 и 87.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», места работ обозначат ограждениями и предупреждающими знаками.

Там будут менять коммуникации для их лучшей службы в отопсезон.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU