В Саратове из-за работ энергетиков на три месяца закрывают участок на Зарубина
В Саратове из-за работ энергетиков с 1 июня до 30 августа будет закрыт участок на улице Зарубина между Чапаева и Симбирской. А также в Энгельсе — на Одесской улице, между проспектом Строителей и домами №№68 и 87.
Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», места работ обозначат ограждениями и предупреждающими знаками.
Там будут менять коммуникации для их лучшей службы в отопсезон.
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ИСТОЧНИК KP.RU