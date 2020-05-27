В Саратове молодой рецидивист по имени Никита украл у женщины телефон

27 Май 2020 2020-05-27T08:29:22+03:00

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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 29-летней жительницы Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 16:00 до 20:00 25 мая малоизвестный 22-летний парень по имени Никита тайком забрал из ее квартиры на улице Исаева, 44 телефон марки Honor 9 light.

Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 22-летний безработный рецидивист, который во всем признался. На юношу завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде, а похищенное изъяли.

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ИСТОЧНИК KP.RU