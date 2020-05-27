В Энгельсе женщина на Kia Rio сбила двух пенсионеров
Мужчина со спутницей переходили дорогу в неположенном месте
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Вчера, 26 мая, в 16:40 41-летняя водительница Kia Rio устроила ДТП на Степной улице, 122 в Энгельсе.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, она сбила 71-летнего мужчину и 70-летнюю женщину, которые переходили дорогу в неположенном месте.
Пострадавших с травмами доставили в больницу, им назначили амбулаторное лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU