В Энгельсе женщина на Kia Rio сбила двух пенсионеров

27 Май 2020 2020-05-27T08:27:07+03:00

Мужчина со спутницей переходили дорогу в неположенном месте

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Вчера, 26 мая, в 16:40 41-летняя водительница Kia Rio устроила ДТП на Степной улице, 122 в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, она сбила 71-летнего мужчину и 70-летнюю женщину, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Пострадавших с травмами доставили в больницу, им назначили амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU