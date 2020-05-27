Коронавирус не успел уйти, в Саратов приходит новая эпидемия

27 Май 2020 2020-05-26T22:41:27+03:00

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На заседании координационного совета при правительстве Саратовской области 26 мая была рассмотрена тема распространения геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Заседание было посвящено противодействию коронавирусу, но новая зараза грозит заслонить нынешнюю.

Руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова признала, что вопрос очень серьезный. Разъяснить текущую ситуацию она в подробностях не смогла и пообещала подготовить информацию к следующему совещанию.

По ее словам, на противоэпидемические мероприятия в этом году выделено порядка пяти млн рублей. Кумысную поляну – основной источник заражения ГЛПС в прошлом сезоне, когда лихорадку подхватили почти 2 тысячи человек, уже дважды обрабатывали в рамках борьбы с грызунами.

По итогам первого квартала 2020 года зарегистрировано уже 122 случая заражение мышиной лихорадкой в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU