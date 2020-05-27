Пытавшегося зарезать приятеля саратовца признали психически больным

27 Май 2020 2020-05-26T22:32:35+03:00

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В Ленинском районе Саратова завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — ранее судимый 46-летний мужчина.

По версии следствия, днем 16 марта 2020 года он взял нож и пришел в гости к 68-летнему приятелю в квартиру дома на улице Малая Елшанская. Когда хозяин впустил его, он принялся наносить удары в шею, грудь, живот и спину.

Раненый начал звать на помощь и стучать в стену соседям. Прибежавшая женщина спасла мужчину, несмотря на то, что ей самой угрожала опасность. Она вызвала скорую помощь и полицию.

Пострадавшего удалось спасти, а злоумышленника задержали на месте — он и не пытался скрыться.

Впоследствии экспертиза установила, что нападавший имел психическое расстройство, поэтому не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения постановления о применении принудительных мер медицинского характера.

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ИСТОЧНИК KP.RU