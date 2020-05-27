Унижение девочек в Вольском лицее начали изучать следователи

27 Май 2020 2020-05-26T22:29:07+03:00

После встреч с правозащитниами на учениц в Вольске стали оказывать давление

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В Саратовской области следователи СКР в городе Вольске приступили к проверке информации об издевательствах и унижениях, которым подверглась в местном строительном колледже 17-летяя учащаяся.

Ранее в СМИ появилась информация о домогательствах в отношении учащихся местного лицея.

По информации местных изданий, права учащейся нарушал один из педагогов лицея. Как рассказала сама пострадавшая, на нее оказывали психологическое воздействие, она подвергалась унижениям, оскорблениям, кроме того, ее обокрали.

Пока следователи анализируют показания студентки, потом будет дана оценка действиям или бездействию педагогов и других сотрудников учреждения. Анализируются внутри коллективные отношения.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя дважды посещала лицей и пыталась разобраться в ситуации. Однако после первого визита жалобы не прекратились, пострадавшие заявили, что на них начали давить другие сотрудники и ученики, чтобы те отказались от показаний.

- Дети рассказали о случаях психологического давления, фактах унижения чести и достоинства, вопросах половой неприкосновенности, — заявила Загородняя.

После этого четырех девочек временно перевели в другое учреждение, не в Вольске, чтобы избавить их от угроз.

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ИСТОЧНИК KP.RU