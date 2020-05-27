В Марске суд присяжных рассмотрит дело мужчины, забившего своего отца

27 Май 2020 2020-05-26T22:21:21+03:00

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В Марксе Саратовской области суд присяжных вынесет приговор 29-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью отцу, от которого тот скончался.

Следствие считает, что ночью 3 июня прошлого года мужчина вернулся домой и увидел родителей, распивающих алкоголь. Он рассердился, так как долго и безуспешно пытался отучить их пьянствовать.

Мужчина избил 53-летнего отца кулаком по лицу, а потом ногой в живот. Мать он также ударил кулаком по голове и телу.

После этого обвиняемый ушел в свою комнату, но вскоре пришлось вызвать скорую помощь отцу. Врачи констатировали смерть потерпевшего, а женщину госпитализировали с переломами двух ребер, закрытой травмой черепа и сотрясением мозга.

Свою вину мужчина не признал. Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU