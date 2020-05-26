2020-05-26T21:24:16+03:00
Общество

Олег Костин: на аппаратах ИВЛ выживают 15-20% пациентов

В среднем человек находится на искусственной вентиляции легких 10-15 дней
Екатерина Семенова
Поделиться:
На аппаратах ИВЛ человек выживает 10-15 днейНа аппаратах ИВЛ человек выживает 10-15 дней
Изменить размер текста:

На заседании координационного совета по вопросам распространения коронавирусной инфекции губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил беспокойство количеством летальных случаев.

Он заявил, что по каждому из них надо разобраться с привлечением экспертов, выяснить, не было ли недоработок, например, по своевременной выявляемости.

Министр здравоохранения Олег Костин пояснил, что сейчас умирают пациенты, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 10-15 дней назад. Именно столько примерно в среднем больной может прожить на этом методе поддержки. При этом большая часть из них погибает. Выживают лишь 15-20%.

Сейчас на таких аппаратах ИВЛ находятся более 30 человек.

- Рады, если всех снимем, но статистика говорит немного о другом. Данные о них появятся через 10-15 дней, — отметил Олег Костин.

- Надо не искать подходы в терминах, а скажите, что не допустили с этого дня ни одного случая. К этому надо стремиться, — заявил Валерий Радаев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олег Костин: на аппаратах ИВЛ выживают 15-20% пациентов
Главный врач ГУЗ «СГКБ № 1 им.Ю.Я.Гордеева» Евгений Ковалев заявил, что готов предоставить все разъяснения и документы на выплаты врачам по коронавирусу
В 1-й горбольнице Саратова началась проверка о невыплатах денег врачам
В Саратове число выписанных из больниц впервые превысило количество новых госпитализированных с коронавирусом
Начальник регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова: Саратов не готов к первому этапу снятия ограничений
Коронавирус в Саратове 26 мая 2020: снимается карантин по коронавирусу с Краснокутского района
В Заводском районе директора рынка оштрафовали за пропуск людей без маски
СКР начал проверку в Вольском строительном лицее
Антивирусный союз
Приобрести одноразовые маски можно в саратовских электричках и пригородных кассах
В Саратове женщина за рулем Daewoo пострадала после столкновения с «КамАЗом»
Юлия Литневская прокомментировала критику со стороны Володина в адрес областной думы
Панков: Стыдно, что молодежи на пути к получению профессии пришлось столкнуться с подобными явлениями
Панков о детсадах в Энгельсе: Просто убрали коммуникации из проекта
Волонтеры продолжают оказывать помощь оказавшимся в сложной ситуации саратовцам
Пожаловавшихся на унижения учениц Вольского строительного лицея увезли из города