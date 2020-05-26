Олег Костин: на аппаратах ИВЛ выживают 15-20% пациентов
На заседании координационного совета по вопросам распространения коронавирусной инфекции губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил беспокойство количеством летальных случаев.
Он заявил, что по каждому из них надо разобраться с привлечением экспертов, выяснить, не было ли недоработок, например, по своевременной выявляемости.
Министр здравоохранения Олег Костин пояснил, что сейчас умирают пациенты, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 10-15 дней назад. Именно столько примерно в среднем больной может прожить на этом методе поддержки. При этом большая часть из них погибает. Выживают лишь 15-20%.
Сейчас на таких аппаратах ИВЛ находятся более 30 человек.
- Рады, если всех снимем, но статистика говорит немного о другом. Данные о них появятся через 10-15 дней, — отметил Олег Костин.
- Надо не искать подходы в терминах, а скажите, что не допустили с этого дня ни одного случая. К этому надо стремиться, — заявил Валерий Радаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU