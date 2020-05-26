В доме-интернате для детей под Марксом готовы изоляторы на случай заболевания коронавирусом

26 Май 2020 2020-05-26T12:18:53+03:00

Один воспитанник с COVID-19 находится в больнице

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Заболевший коронавирусом воспитанник Орловского специального реабилитационного дома-интерната для детей в Марксовском районе находится в удовлетворительном состоянии. Об этом «КП-Саратов» сообщили в министерстве социального развития Саратовской области.

- Заболевание было подтверждено еще 4 мая после проведения тестирования на COVID-19, — подчеркнули «КП-Саратов» в Минсоцразвития.

Сейчас ребенок находится в Областной детской инфекционной клинической больнице имени Иванова. Коронавирус у него протекает бессимптомно.

В министерстве также отметили, что дом-интернат работает в закрытом режиме, посещение ребят родственниками ограничено. За здоровьем детей и сотрудников постоянно наблюдают.

В учреждении регулярно проводится дезинфекция, а также подготовлены изоляторы для проживающих на случай заболеваний с симптомами коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU