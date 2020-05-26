В доме-интернате для детей под Марксом готовы изоляторы на случай заболевания коронавирусом
Заболевший коронавирусом воспитанник Орловского специального реабилитационного дома-интерната для детей в Марксовском районе находится в удовлетворительном состоянии. Об этом «КП-Саратов» сообщили в министерстве социального развития Саратовской области.
- Заболевание было подтверждено еще 4 мая после проведения тестирования на COVID-19, — подчеркнули «КП-Саратов» в Минсоцразвития.
Сейчас ребенок находится в Областной детской инфекционной клинической больнице имени Иванова. Коронавирус у него протекает бессимптомно.
В министерстве также отметили, что дом-интернат работает в закрытом режиме, посещение ребят родственниками ограничено. За здоровьем детей и сотрудников постоянно наблюдают.
В учреждении регулярно проводится дезинфекция, а также подготовлены изоляторы для проживающих на случай заболеваний с симптомами коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU