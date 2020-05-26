2020-05-26T12:06:43+03:00
Общество

В Саратове отключили воду в Октябрьском районе и Комсомольском поселке

Также водоснабжения нет в поселке ЦДК
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 26 мая, в нескольких районах отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС» по заявке потребителя для работ на собственных коммуникациях по Новоузенской, 201 отключено водоснабжение абонентам в квадрате улиц Новоузенская — Клиническая — Арбатская — Песчаная.

Также для работ ООО «Техновек» на Усть-Курдюмском шоссе снижены параметры подачи ХВС жителям поселка ЦДК.

К тому же из-за работ по замене запорного оборудования на Прудной, 7 пришлось прекратить подачу воды в Комсомольском поселке. В зону отключения попали улица Прудная, 7, Тульская, 10, 14, 16, 5 и 8-й Крекингские проезды.

Всем отключенным абонентам в трех районах Саратова обещают восстановить подачу водоснабжения ориентировочно в 20:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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