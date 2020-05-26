2020-05-26T11:53:10+03:00
Общество

Гагик Киракосян: Готовится закон об ужесточении требований к «наливайкам»

По мнению депутата, это необходимая мера для повышения защиты здоровья граждан от употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции
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Гагик КиракосянГагик Киракосян
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Депутатами фракции «Единая Россия» внесен на рассмотрение законопроект, которым запрещается работа так называемых «наливаек» в помещениях площадью менее 50 кв. м.

Авторы закона: Иван Дзюбан, Гагик Киракосян, Андрей Воробьев инициировали данную норму в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоквартирных домах.

- Закон об ужесточении требований к «наливайкам» — необходимая мера для повышения защиты здоровья граждан от употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, — считает Гагик Киракосян.

Ранее принятый на эту тему федеральный закон дает право регионам устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориям.

Парламентарии Саратовской областной думы воспользовались возможностью вносить дополнительные ограничения, поэтому приняли решение запретить продажу алкоголя в заведениях с площадью зала обслуживания менее 50 кв. м.

Как правило, «наливайки» не имеют такого зала обслуживания или это помещение очень маленькое. Обычно они работают под видом кафе, но добросовестно не оборудуют помещения. Главная их задача — реализовать алкогольную продукцию и получить прибыль, пропагандируя употребление алкоголя. После принятия закона об ужесточении требований к «наливайкам» их владельцы должны будут или закрыться, или сменить вид деятельности и отказаться от продажи алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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