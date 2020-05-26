2020-05-26T11:50:58+03:00
Общество

Более тысячи саратовцев подали электронное заявление на регистрацию брака

По словам начальника Управления по делам ЗАГС Юлии Пономаревой, это помогает экономить время
Ольга Симонова
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С начала 2020 года более 1 тыс. жителей Саратовской области подали заявление на регистрацию брака в электронном виде.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления по делам ЗАГС правительства региона, оформить свидетельство о рождении через «Госуслуги» захотели свыше 300 саратовцев.

Всего более 1,9 тыс. решили воспользоваться порталом для подачи заявлений на различные регистрации актов гражданского состояния.

- Хочу напомнить саратовцам, что при подаче заявлений через портал «Госуслуги» иногда возникают сбои в системе. Поэтому мы просим наших заявителей, и в особенности молодоженов, за несколько дней до посещения отдела ЗАГС связаться со специалистами и уточнить все вопросы по поданным в заявлении сведениям, — отметила начальник регионального Управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Она также добавила, что внедрение электронных госуслуг помогает экономить главный ресурс — время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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