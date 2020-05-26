Курьез: мотоциклисты ДПС столкнулись в центре Саратова

26 Май 2020 2020-05-26T11:48:30+03:00

Два мотоциклиста столкнулись в центре Саратова. Кадр из видео

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В центре Саратова вечером 25 мая случилось курьезное ДТП.

Очевидцы запечатлели на камеру видеорегистратора легкое столкновение двух сотрудников мотополка ДПС. Запись выложена в группе «Саратов онлайн» пользователем Дмитрием Сафоновым.

Столкновение произошло на пересечении улиц Горького и Кутякова около девяти вечера. Судя по записи, один из мотоциклистов задел второго, когда тот поворачивал направо.

Мужчины не пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/781249" frameborder="0"></iframe> Сотрудники ДПС попали в ДТП.Видео Дмитрия Сафонова

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ИСТОЧНИК KP.RU