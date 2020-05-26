Курьез: мотоциклисты ДПС столкнулись в центре Саратова
В центре Саратова вечером 25 мая случилось курьезное ДТП.
Очевидцы запечатлели на камеру видеорегистратора легкое столкновение двух сотрудников мотополка ДПС. Запись выложена в группе «Саратов онлайн» пользователем Дмитрием Сафоновым.
Столкновение произошло на пересечении улиц Горького и Кутякова около девяти вечера. Судя по записи, один из мотоциклистов задел второго, когда тот поворачивал направо.
Мужчины не пострадали.
Сотрудники ДПС попали в ДТП.Видео Дмитрия Сафонова
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ИСТОЧНИК KP.RU