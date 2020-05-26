В конкурсе Николая Панкова приняли участие библиотеки Перелюбского района

26 Май 2020 2020-05-26T11:47:11+03:00

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Библиотеки Перелюбского района подготовили свои проекты для участия в конкурсе депутата Госдумы Николая Панкова. Это уже не первый конкурс, который депутат проводит в своем округе. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне он посвящен боевому и трудовому подвигу наших соотечественников.

Сохранить в памяти поколений героические события военных лет, воспитать молодежь настоящими патриотами — одна из важнейших задач для работников библиотек. Готовя проекты, они не только изучили множество документов, но и встречались с ветеранами, тружениками тыла, краеведами, поисковиками. Они стремились к тому, чтобы ни одно событие военных лет не осталось просто датой в учебнике, а было неразрывно связано с историей каждой семьи и судьбой людей.

Проект Ольги Анатольевны Полеховой, заведующей библиотекой села Грачев Куст, поможет читателям лучше узнать творческое наследие наших земляков. В годы войны в редакциях газет общевойсковых армий ведущую роль играли отделы фронтовой жизни, именно туда направлялись писатели из разных городов страны. Во фронтовых и армейских газетах специально была утверждена новая должность — должность писателя. Уже 24 июня 1941 года свыше тридцати писателей и поэтов страны были мобилизованы в Красную Армию. Из Саратова на ответственную и почетную работу в красноармейских фронтовых газетах были направлены трое: Борис Озерный, Дмитрий Гребенщиков, Вадим Земной.

- С первых дней войны советские писатели и поэты вместе со всем народом встали на борьбу с фашистами. Их оружием были и винтовка, и пулемет, и слово: стихи, рассказы, песни, строки военной корреспонденции. Поэты и писатели - воины мерзли в окопах, ходили в атаку и писали, рассказывали о войне. Их рассказы – в стихотворной или прозаической форме - воскрешают напряженную атмосферу тех лет, солдатские костры, трагедию русских городов и деревень, горечь отступления и радость первых побед, — отметила Ольга Полехова.

Привлечь юных читателей и их родителей к краеведческой работе – цель проекта Ирины Александровны Волковой из Перелюбской детской библиотеки. Ребята расскажут о героях своей семьи, которые воевали и трудились в годы войны, и соберут свой собственный архив краеведческого материала.

Свои проекты представили пятнадцать сельских библиотек. Участники конкурса стремились, чтобы мероприятия были неформальными, интересными и творческими, с использованием современных технологий. Это литературные чтения в формате «свободного микрофона», виртуальные выставки рисунков, библионочи, интерактивные беседы и многое другое.

- Наш конкурс направлен на то, чтобы читатели получали знания не только из книг, но и благодаря тем интересным проектам, в которые вы их вовлекаете. 75-летие Победы в Великой Отечественной войне - это знаменательная дата, она заставляет нас задуматься над тем, как сохранить для будущих поколений правду о подвиге наших земляков. Мы сможем много для этого сделать, ведь библиотека – это место, где бывает большинство жителей города или села, — обратился к участникам конкурса Николай Панков.

Итоги конкурса будут подведены в ноябре, победители получат ценные подарки и поедут в Волгоград, где посетят памятные места сражений Великой Отечественной войны и встретятся с коллегами – работниками библиотек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

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ИСТОЧНИК KP.RU