День пограничника в 2020 году в Саратове: какие мероприятия планируются
В Саратовской области каждый год 28 мая отмечается День пограничника. В этот день ежегодно проводятся масштабные мероприятия. Однако в 2020 году в связи с введенным режимом самоизоляции широкого празднования не планируется.
- Все праздничные мероприятия отменены. Единственное — ограниченным количеством людей пройдет возложение цветов к памятнику «Пограничникам всех поколений» в парке Победы, — рассказал «КП-Саратов» председатель правления Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» Андрей Малышев.
Андрей МалышевФото: Ольга Симонова
Он также отметил, что после снятия всех ограничений празднование «в принципе планируется».
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU