2020-05-26T11:07:06+03:00
Общество

День пограничника в 2020 году в Саратове: какие мероприятия планируются

Пройдет возложение цветов к памятнику в парке Победы
Ольга Симонова
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День пограничника празднуется 28 маяДень пограничника празднуется 28 мая
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В Саратовской области каждый год 28 мая отмечается День пограничника. В этот день ежегодно проводятся масштабные мероприятия. Однако в 2020 году в связи с введенным режимом самоизоляции широкого празднования не планируется.

- Все праздничные мероприятия отменены. Единственное — ограниченным количеством людей пройдет возложение цветов к памятнику «Пограничникам всех поколений» в парке Победы, — рассказал «КП-Саратов» председатель правления Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» Андрей Малышев.

Андрей Малышев Фото: Ольга Симонова

Андрей МалышевФото: Ольга Симонова

Он также отметил, что после снятия всех ограничений празднование «в принципе планируется».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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