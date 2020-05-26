Три кандидата претендуют на пост главы Энгельсского района

26 Май 2020 2020-05-26T11:00:34+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области три кандидата претендуют на пост главы.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации, документы на участие в конкурсе подали Алексей Стрельников, Александр Кузьмин и Андрей Чудинов.

Алексей Стрельников сейчас исполняет полномочия главы района после ухода в отставку Дмитрия Тепина.

Александр Кузьмин возглавляет МУП «Энгельсэлектротранс».

Андрей Чудинов является фермером.

Конкурс должен пройти 2 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU