Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области на 26 мая
Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.
За сутки было выявлено еще 65 новых случаев. Итого в регионе общее количество зараженных граждан составило 2 581 человек.
Среди новых заболевших 31 человек — контактный. Еще шестеро приехали из других регионов. У 28 пока не удалось установить источник заражения.
При этом пневмонией больны 30 человек из 65. У 14 имеются признаки ОРВИ, а у 21 заболевание протекает без симптомов.
По данным оперативного штаба, больше всего случаев сегодня выявлено в Балаковском районе — 11. В Саратове — девять.
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ИСТОЧНИК KP.RU