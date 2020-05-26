Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области на 26 мая

26 Май 2020 2020-05-26T11:06:23+03:00

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Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.

За сутки было выявлено еще 65 новых случаев. Итого в регионе общее количество зараженных граждан составило 2 581 человек.

Среди новых заболевших 31 человек — контактный. Еще шестеро приехали из других регионов. У 28 пока не удалось установить источник заражения.

При этом пневмонией больны 30 человек из 65. У 14 имеются признаки ОРВИ, а у 21 заболевание протекает без симптомов.

По данным оперативного штаба, больше всего случаев сегодня выявлено в Балаковском районе — 11. В Саратове — девять.

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ИСТОЧНИК KP.RU