Старушка в Саратове собиралась выйти из квартиры через балкон на пятом этаже

26 Май 2020 2020-05-26T10:11:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова спасатели вызволили пенсионерку из беды.

Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, прохожий заметил старушку, которая кричала с балкона пятого этажа дома №85Б по проспекту 50 лет Октября, и позвонил в службу спасения.

Пенсионерка уверяла, что ей надо покинуть квартиру, иначе она сама это сделает, но через балкон.

Прибывшие спасатели развернули «куб жизни» и открыли дверь квартиры. Внутри была 97-летняя женщина. Ее передали полицейским и вызвали родственников.

Фото городской службы спасения

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU