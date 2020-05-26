Старушка в Саратове собиралась выйти из квартиры через балкон на пятом этаже
В Ленинском районе Саратова спасатели вызволили пенсионерку из беды.
Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, прохожий заметил старушку, которая кричала с балкона пятого этажа дома №85Б по проспекту 50 лет Октября, и позвонил в службу спасения.
Пенсионерка уверяла, что ей надо покинуть квартиру, иначе она сама это сделает, но через балкон.
Прибывшие спасатели развернули «куб жизни» и открыли дверь квартиры. Внутри была 97-летняя женщина. Ее передали полицейским и вызвали родственников.
Фото городской службы спасения
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ИСТОЧНИК KP.RU