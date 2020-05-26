В Воскресенском мужчина забил мать молотком по голове

26 Май 2020 2020-05-26T10:05:30+03:00

Он обиделся на ее упреки в отсутствии денег

Изменить размер текста: A A

В Воскресенском районе Саратовской области завершено расследование уголовного дела об убийстве 61-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в преступлении обвиняют ее 34-летнего сына.

Следствие считает, что они проживали в частном доме села Воскресенское. В ночь на 20 января женщина начала ругать сына, за то что он не работает и живет на ее пенсию. В ответ мужчина ударил женщину по щеке, потом начал избивать молотком по голове, а когда она упала — ногами по туловищу. В итоге он принялся ее душить и добил ударами молотка.

Мать с сыном жили в селе Воскресенское. Фото СУ СКР по Саратовской области

После этого он пошел к соседу и сообщил, что дома лежит труп матери. Примечательно, что мужчина хотел скрыть следы преступлений, постирав свою окровавленную одежду и выбросив молоток во двор.

Причиной смерти женщины стала тупая травма головы и множественные переломы костей черепа.

Мужчина находится под арестом. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Мужчина выбросил орудие убийства во двор. Фото СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU