В Воскресенском мужчина забил мать молотком по голове
В Воскресенском районе Саратовской области завершено расследование уголовного дела об убийстве 61-летней женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в преступлении обвиняют ее 34-летнего сына.
Следствие считает, что они проживали в частном доме села Воскресенское. В ночь на 20 января женщина начала ругать сына, за то что он не работает и живет на ее пенсию. В ответ мужчина ударил женщину по щеке, потом начал избивать молотком по голове, а когда она упала — ногами по туловищу. В итоге он принялся ее душить и добил ударами молотка.
Мать с сыном жили в селе Воскресенское. Фото СУ СКР по Саратовской области
После этого он пошел к соседу и сообщил, что дома лежит труп матери. Примечательно, что мужчина хотел скрыть следы преступлений, постирав свою окровавленную одежду и выбросив молоток во двор.
Причиной смерти женщины стала тупая травма головы и множественные переломы костей черепа.
Мужчина находится под арестом. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
Мужчина выбросил орудие убийства во двор. Фото СУ СКР по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU