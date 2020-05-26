Младшего инспектора колонии №10 подозревают в получении взятки
В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в получении взятки.
По версии следствия, в сентябре прошлого года младший инспектор колонии №10 принес заключенному восемь телефонов, а также сим-карты, батареи, зарядные устройства. За это 23 сентября ему на карту были переведены 20 тыс. рублей
преступление выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU