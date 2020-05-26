Младшего инспектора колонии №10 подозревают в получении взятки

26 Май 2020 2020-05-26T09:37:15+03:00

По версии следствия, он принес заключенному телефоны

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в получении взятки.

По версии следствия, в сентябре прошлого года младший инспектор колонии №10 принес заключенному восемь телефонов, а также сим-карты, батареи, зарядные устройства. За это 23 сентября ему на карту были переведены 20 тыс. рублей

преступление выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН. Расследование продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU