В Саратове отремонтировали первые дороги по нацпроекту
Михаил Исаев проверил ремонт дорог в Саратове.
В Саратове до конца 2020 года будет отремонтировано 30 участков дорог.
Как сообщил на своей странице в Instagram глава города Михаил Исаев, уже завершена замена асфальта на улице Муленкова и Московском шоссе.
Также градоначальник проверил, как идет ремонт на улицах Мясницкая и Лебедева-Кумача. Он отметил, что у подрядчиков имеется вся техника. Для удобства работы по ночам участки улиц перекрываются. Сейчас, по его словам, самое главное — это качество и оперативность.
Ремонт дорог в Саратове ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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ИСТОЧНИК KP.RU