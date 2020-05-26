В Саратове отремонтировали первые дороги по нацпроекту

26 Май 2020 2020-05-26T08:57:40+03:00

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В Саратове до конца 2020 года будет отремонтировано 30 участков дорог.

Как сообщил на своей странице в Instagram глава города Михаил Исаев, уже завершена замена асфальта на улице Муленкова и Московском шоссе.

Также градоначальник проверил, как идет ремонт на улицах Мясницкая и Лебедева-Кумача. Он отметил, что у подрядчиков имеется вся техника. Для удобства работы по ночам участки улиц перекрываются. Сейчас, по его словам, самое главное — это качество и оперативность.

Ремонт дорог в Саратове ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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ИСТОЧНИК KP.RU