Пенсионер на «Ладе» устроил аварию под Саратовом
Вчера, 25 мая, в 15:00 на 297-м км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград, на перекрестке СКАД и Сокурского тракта 68-летний водитель «Лада-212140» устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина нарушил правила проезда перекрестков и влетел в ГАЗ-2784 под управлением 60-летнего гражданина.
В результате аварии водителя легковушки госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU