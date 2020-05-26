Пенсионер на «Ладе» устроил аварию под Саратовом

26 Май 2020 2020-05-26T09:18:30+03:00

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Вчера, 25 мая, в 15:00 на 297-м км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград, на перекрестке СКАД и Сокурского тракта 68-летний водитель «Лада-212140» устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина нарушил правила проезда перекрестков и влетел в ГАЗ-2784 под управлением 60-летнего гражданина.

В результате аварии водителя легковушки госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU