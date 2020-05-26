Велосипедист на парковке ТЦ в Саратове врезался в иномарку после тарана от «Волги»

26 Май 2020 2020-05-26T08:43:52+03:00

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На парковке торгового центра «Оранжевый» в Саратове вчера днем, 25 мая, случилось тройное ДТП.

- В 12:30 34-летний водитель «Волги», по предварительным данным, наехал на 40-летнего велосипедиста. От удара тот изменил направление своего движения и врезался в припаркованную Skoda Octavia, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

В больницу попал водитель двухколесного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU