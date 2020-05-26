Велосипедист на парковке ТЦ в Саратове врезался в иномарку после тарана от «Волги»
На парковке торгового центра «Оранжевый» в Саратове вчера днем, 25 мая, случилось тройное ДТП.
- В 12:30 34-летний водитель «Волги», по предварительным данным, наехал на 40-летнего велосипедиста. От удара тот изменил направление своего движения и врезался в припаркованную Skoda Octavia, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
В больницу попал водитель двухколесного транспорта.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU