Благотворительная организация Саратовской епархии развозит продукты и одежду нуждающимся

26 Май 2020 2020-05-26T08:45:28+03:00

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Общество «Милосердие» Саратовской епархии оказывает помощь нуждающимся в период пандемии.

Как сообщили «КП-Саратов» в епархии, действует мобильная группа «Автопарк», которая состоит из добровольцев на личных машинах.

Они развозят нуждающимся продукты, одежду, средства ухода за лежачими больными. Всего помощь получили уже около 300 человек.

Сестры милосердия продолжают пошив многоразовых масок на дому и ежедневно передают нуждающимся 400–500 изделий.

По направлению «Скорая добрая помощь» граждане могут на время взять детские вещи — коляски и кроватки, а также получить средства реабилитации маломобильных больных, например, ходунки или противопролежневые матрасы.

Напомним, ранее митрополита Саратовского и Вольского Лонгина упрекнули в отсутствии реальной помощи нуждающимся.

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ИСТОЧНИК KP.RU