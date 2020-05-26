2020-05-26T08:45:28+03:00
Общество

Благотворительная организация Саратовской епархии развозит продукты и одежду нуждающимся

Сестры милосердия ежедневно шьют 400–500 масок
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Общество «Милосердие» Саратовской епархии оказывает помощь нуждающимся в период пандемии.

Как сообщили «КП-Саратов» в епархии, действует мобильная группа «Автопарк», которая состоит из добровольцев на личных машинах.

Они развозят нуждающимся продукты, одежду, средства ухода за лежачими больными. Всего помощь получили уже около 300 человек.

Сестры милосердия продолжают пошив многоразовых масок на дому и ежедневно передают нуждающимся 400–500 изделий.

По направлению «Скорая добрая помощь» граждане могут на время взять детские вещи — коляски и кроватки, а также получить средства реабилитации маломобильных больных, например, ходунки или противопролежневые матрасы.

Напомним, ранее митрополита Саратовского и Вольского Лонгина упрекнули в отсутствии реальной помощи нуждающимся.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обновлена карта коронавируса в Саратовской области на 26 мая
Старушка в Саратове собиралась выйти из квартиры через балкон на пятом этаже
В Воскресенском мужчина забил мать молотком по голове
Младшего инспектора колонии №10 подозревают в получении взятки
Вышел в свет специальный, юбилейный выпуск газеты «Комсомольская правда»
В Саратове отремонтировали первые дороги по нацпроекту
Ольга Мизякина поздравила выпускников с последним звонком
Пенсионер на «Ладе» устроил аварию под Саратовом
Расписание ЕГЭ в Саратове 2020: какие экзамены когда сдавать
Велосипедист на парковке ТЦ в Саратове врезался в иномарку после тарана от «Волги»
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 26 мая 2020 года: еще 65 человек
Благотворительная организация Саратовской епархии развозит продукты и одежду нуждающимся
В Саратове молодой рецидивист украл золото из квартиры
В Турках водитель Mazda насмерть сбил пенсионера
Рецидивиста задержали по подозрению в убийстве жителя Балашова
Под Саратовом женщина из ревности к соседке зарезала сожителя
В Саратове во вторник ожидается дождь и ветер
Митрополит Лонгин предложил «ответить за свои слова» паблику ВКонтакте, который «проводил» его в отставку
В Вольске готов дом для молодых врачей
Заседание оперативного штаба по коронавирусу в Саратовской области закрыли от СМИ
Для расселения обрушившегося дома в Энгельсе необходимо 63 млн рублей
Мужчина пострадал в столкновении Renault Logan и Lada Vesta в центре Саратова
В Саратове до середины ноября снесут жилой дом на Степана Разина
Главврач Балаковской больницы: С пониманием отношусь к родным пациентов и всегда открыта для диалога
Андрей Воробьев: Требования к «наливайкам» в регионе могут быть ужесточены уже в июне
Депутат Саратовской облдумы выяснит законность постройки на набережной Космонавтов
Депутат поздравила с юбилеем Победы ветерана, служившего юнгой в годы войны
Татьяна Загородняя: От учащихся вольского строительного лицея требуют отказаться от своих слов
В Красном Октябре установили карантин из-за бешеной кошки