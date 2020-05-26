В Саратове молодой рецидивист украл золото из квартиры

26 Май 2020 2020-05-26T08:10:30+03:00

Злоумышленник признался в этом

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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 48-летней жительницы Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 13 по 15 мая кто-то унес из квартиры на улице Гоголя ее золотую подвеску 583 пробы массой 3,7 грамма и серебряные серьги 985 пробы массой 6,85 грамм.

Сумма ущерба составила 13 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 24-летний рецидивист. Он признался, что сдал украшения в комиссионный магазин, у него изъяли залоговый билет.

На злоумышленника завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU