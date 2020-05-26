В Турках водитель Mazda насмерть сбил пенсионера

26 Май 2020 2020-05-26T08:18:27+03:00

Тот переходил дорогу не по переходу

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Вчера, 25 мая, на перекрестке улиц Ленина и Свердлова в поселке Турки Саратовской области произошло смертельное ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 25-летний водитель Mazda 3, по предварительным данным, сбил 63-летнего мужчину. Тот переходил дорогу не по переходу и был вне зоны его видимости.

Пенсионера госпитализировали, он скончался в медицинском учреждении.

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ИСТОЧНИК KP.RU