В Турках водитель Mazda насмерть сбил пенсионера
Вчера, 25 мая, на перекрестке улиц Ленина и Свердлова в поселке Турки Саратовской области произошло смертельное ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 25-летний водитель Mazda 3, по предварительным данным, сбил 63-летнего мужчину. Тот переходил дорогу не по переходу и был вне зоны его видимости.
Пенсионера госпитализировали, он скончался в медицинском учреждении.
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ИСТОЧНИК KP.RU