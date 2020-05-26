Рецидивиста задержали по подозрению в убийстве жителя Балашова
В Балашове Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 61-летнего мужчины с колото-резаным ранением шеи было найдено 24 мая в квартире дома на улице Рабочая.
Было возбуждено уголовное дело. Следователи и полицейские задержали подозреваемого — 38-летнего ранее судимого мужчину.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU