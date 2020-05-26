Под Саратовом женщина из ревности к соседке зарезала сожителя

26 Май 2020 2020-05-25T19:22:29+03:00

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В Красноармейске Саратовской области в убийстве мужчины обвинили женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 41-летнюю обвиняемую взяли под стражу.

По версии следствия, днем 23 мая она с 38-летним сожителем устроили застолье у себя дома, пригласив в гости соседскую семью. Когда те ушли, женщина высказала претензии своему мужчине, обвинив его в романтической связи с соседкой. При этом она отвергла его объяснения и ударила ножом в живот и грудь.

После этого она сперва убежала из дома, потом вернулась, переживая за сожителя, и попросила соседей вызвать врачей. Однако мужчина скончался через несколько часов в больнице.

Медикам не удалось спасти мужчину. Фото СУ СКР по Саратовской области

Женщина была задержана, во всем созналась и раскаялась. Она была арестована. Расследование продолжается.

Обвиняемая во всем созналась. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU