Под Саратовом женщина из ревности к соседке зарезала сожителя
В Красноармейске Саратовской области в убийстве мужчины обвинили женщину.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 41-летнюю обвиняемую взяли под стражу.
По версии следствия, днем 23 мая она с 38-летним сожителем устроили застолье у себя дома, пригласив в гости соседскую семью. Когда те ушли, женщина высказала претензии своему мужчине, обвинив его в романтической связи с соседкой. При этом она отвергла его объяснения и ударила ножом в живот и грудь.
После этого она сперва убежала из дома, потом вернулась, переживая за сожителя, и попросила соседей вызвать врачей. Однако мужчина скончался через несколько часов в больнице.
Медикам не удалось спасти мужчину. Фото СУ СКР по Саратовской области
Женщина была задержана, во всем созналась и раскаялась. Она была арестована. Расследование продолжается.
Обвиняемая во всем созналась. Фото СУ СКР по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU