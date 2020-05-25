В Саратове до середины ноября снесут жилой дом на Степана Разина

25 Май 2020 2020-05-25T17:02:31+03:00

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В Саратове дом на улице Степана Разина во Фрунзенском районе снесут.

Постановление об этом подписал глава города Михаил Исаев.

В документе идет речь об аварийном здании №61.

Теперь в течение трех из двухэтажки должны выселиться все жители. Дом снесут до 16 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU