В Саратове до середины ноября снесут жилой дом на Степана Разина
Здание является аварийным
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В Саратове дом на улице Степана Разина во Фрунзенском районе снесут.
Постановление об этом подписал глава города Михаил Исаев.
В документе идет речь об аварийном здании №61.
Теперь в течение трех из двухэтажки должны выселиться все жители. Дом снесут до 16 ноября.
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ИСТОЧНИК KP.RU