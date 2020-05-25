После публикации в «Комсомолке» УК в Саратове получит предостережение за угрозы оставить горожан без электричества

25 Май 2020 2020-05-25T15:58:58+03:00

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После публикации в «Комсомолке» материала об угрозах УК «Домовик» оставить жителей дома №10а на 5-м Динамовском проезде без электричества на организацию обратила внимание ГЖИ.

Как рассказали «КП-Саратов» в государственной жилищной инспекции Саратовской области, организация получит предостережение о недопустимости нарушений.

Напомним, согласно постановлению правительства РФ гражданам не начисляют штрафов за просроченные платежи и не отключают коммунальные услуги до 1 января 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU