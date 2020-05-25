После публикации в «Комсомолке» УК в Саратове получит предостережение за угрозы оставить горожан без электричества
После публикации в «Комсомолке» материала об угрозах УК «Домовик» оставить жителей дома №10а на 5-м Динамовском проезде без электричества на организацию обратила внимание ГЖИ.
Как рассказали «КП-Саратов» в государственной жилищной инспекции Саратовской области, организация получит предостережение о недопустимости нарушений.
Напомним, согласно постановлению правительства РФ гражданам не начисляют штрафов за просроченные платежи и не отключают коммунальные услуги до 1 января 2021 года.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU