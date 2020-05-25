2020-05-25T15:57:43+03:00
Общество

Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится 27 мая в Wink

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

27 мая в эфире телеканала «Всё ТВ» видеосервиса Wink состоится эксклюзивная премьера уникального музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой», приуроченного ко дню основания Санкт-Петербурга. Зрителей ждет не просто праздник оперного искусства, а полноценная музыкально-просветительская программа с яркими эпизодами истории и подлинно петербургскими героями.

«Классика на Дворцовой» на протяжении семи лет остается главным музыкальным событием празднования Дня города Санкт-Петербурга. В этом году из-за пандемии, которая погрузила мир в новую реальность, знаменитый концерт состоится в онлайн-формате — пусть не на Дворцовой площади, но в ее честь.

В концертной части проекта примут участие ведущие вокалисты Петербурга и страны: заслуженная артистка России, народная артистка Южной Осетии и Северной Осетии-Алании Вероника Джиоева (сопрано), звезды Мариинского театра Алексей Марков (баритон), Александр Трофимов (тенор), Оксана Шилова (сопрано), Елена Стихина (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Ольга Пудова (сопрано) и солист Московского театра «Новая опера» Георгий Васильев.

В музыкальную программу вечера войдут знаменитые арии из опер Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, Пуччини, оперетт Легара, Кальмана, Бернстайна, мелодичные неаполитанские серенады и всемирно известные эстрадные хиты.

Просветительская программа сложится из прогулки по Дворцовой площади и увлекательной беседы об истории Петербурга и его связи с классическим искусством. В паузах между концертными номерами зрители отправятся заново открывать любимый город вместе с ведущими — артистами Евгением Дятловым и Кариной Разумовской.

- «Ростелеком» уже второй год поддерживает «Классику на Дворцовой». Сейчас для нас это особенно важно, потому что все мероприятия отменены и многие вынуждены находиться в режиме самоизоляции. Чтобы поддержать людей, Wink станет проводником в самое сердце праздника — теперь каждый не выходя из дома сможет прикоснуться к великому искусству, услышать лучшие оперные голоса и прочувствовать атмосферу, царящую на концерте, — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

27 мая весь вечер Wink посвятит уникальному в России шоу классического искусства. Праздничная программа будет доступна на канале «Всё ТВ» бесплатно и без регистрации:

- в 18:30 состоится показ золотой коллекции лучших оперных хитов, которые звучали в проекте «Классика на Дворцовой» в разные годы;

- в 19:05 пройдет трансляция телеверсии «Классики — 2019», которая несмотря на разразившийся в городе шторм, собрала более 150 тысяч человек на Дворцовой площади;

- в 20:35 начнется показ видеоконцерта «Классика в честь Дворцовой — 2020».

Возможность пересмотреть запись будет у всех желающих: видеоконцерт будет размещен в разделе «Классика на Дворцовой» в Wink в свободном доступе.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После публикации в «Комсомолке» УК в Саратове получит предостережение за угрозы оставить горожан без электричества
Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится 27 мая в Wink
Полиция Саратова составила 94 протокола на людей без масок на рынках
В Саратовской области на День защиты детей запретят продавать алкоголь
В Саратове из-за работ энергетиков закрывают движение на участке улицы Чернышевского
Саратовская область — в лидерах по реализации программы капремонта в ПФО
В Балакове подростка поймали во время поиска закладки на набережной
В Саратове задержали объявленного в федеральный розыск угонщика
Отказ в плановой госпитализации без теста на коронавирус — незаконен
В Саратове УК угрожает отключить жителям многоквартирного дома электричество
Студенты СГЮА стали призерами международного научного конкурса
Минспорта отзовет иск к саратовской федерации волейбола на 10 млн рублей
В аптеках появятся медицинские перчатки из Калининска
В доме-интернате для детей под Саратовом появились зараженные коронавирусом
Мошенница из Красного Кута оставила двух модниц без платьев и денег
Коронавирус в Саратове: от COVID-19 в Саратовской области умерли еще три человека
Иммунитет — не панацея от коронавируса: эксперт призвала саратовцев не обольщаться
В Балакове двое парней угнали «Москвич» у пенсионера
В Саратовской области устанавливают тренажеры для сдачи нормативов ГТО
Без воды остались четыре улицы в Саратове