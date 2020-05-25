2020-05-25T15:44:12+03:00
Общество

Полиция Саратова составила 94 протокола на людей без масок на рынках

С одними проводят беседы, на других составляют протоколы [видео]
Ольга Симонова
Поделиться:
Полицейские вели с гражданами профилактические беседы. Фото УМВД по СаратовуПолицейские вели с гражданами профилактические беседы. Фото УМВД по Саратову
Изменить размер текста:

Полиция провела рейд по саратовским рынкам с целью выявления, как саратовцы соблюдают масочный режим.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области, в отношении нарушителей составляют административные протоколы. С теми, кто устраняет нарушения на месте и с пониманием относится к требованиям, проводят профилактические беседы.

Масочный режим в Саратовской области введен с 29 апреля. Носить средства индивидуальной защиты нужно во всех общественных местах, в том числе в магазинах и на рынках. Исключений нет ни для продавцов, ни для покупателей.

- Нарушений уже гораздо меньше, проводим беседы не только с покупателями или продавцами, а с руководством рынков, чтобы они со своей стороны следили за соблюдением масочного режима, — отметили «КП-Саратов» в пресс-службе УМВД города.

Многие саратовцы носят маски. Фото УМВД по Саратову

Многие саратовцы носят маски. Фото УМВД по Саратову

Правоохранители во время рейда вели оперативную съемку. На кадрах видно, как на одном из рынков у многих масок либо нет, либо они «защищают подбородок». Представитель администрации торгового объекта утверждает, что продавцы не прислушиваются к требованиям.

Всего во время рейдов в выходные дни по рынкам в Саратове полицейские составили 94 протокола, по области — 243. Решения будут выносить суды.

За подобные нарушения граждан ждет предупреждение или штраф от 1 до 30 тыс. рублей, юридическим лицам грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

Напомним, во время рейда на прошлой неделе на Сенном рынке полицейские остановили митрополита Саратовского и Вольского Лонгина без маски. После в своем Facebook он извинился и признал себя виноватым.

Рейд по рынкам Саратова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После публикации в «Комсомолке» УК в Саратове получит предостережение за угрозы оставить горожан без электричества
Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится 27 мая в Wink
Полиция Саратова составила 94 протокола на людей без масок на рынках
В Саратовской области на День защиты детей запретят продавать алкоголь
В Саратове из-за работ энергетиков закрывают движение на участке улицы Чернышевского
Саратовская область — в лидерах по реализации программы капремонта в ПФО
В Балакове подростка поймали во время поиска закладки на набережной
В Саратове задержали объявленного в федеральный розыск угонщика
Отказ в плановой госпитализации без теста на коронавирус — незаконен
В Саратове УК угрожает отключить жителям многоквартирного дома электричество
Студенты СГЮА стали призерами международного научного конкурса
Минспорта отзовет иск к саратовской федерации волейбола на 10 млн рублей
В аптеках появятся медицинские перчатки из Калининска
В доме-интернате для детей под Саратовом появились зараженные коронавирусом
Мошенница из Красного Кута оставила двух модниц без платьев и денег
Коронавирус в Саратове: от COVID-19 в Саратовской области умерли еще три человека
Иммунитет — не панацея от коронавируса: эксперт призвала саратовцев не обольщаться
В Балакове двое парней угнали «Москвич» у пенсионера
В Саратовской области устанавливают тренажеры для сдачи нормативов ГТО
Без воды остались четыре улицы в Саратове