Полиция Саратова составила 94 протокола на людей без масок на рынках

25 Май 2020 2020-05-25T15:44:12+03:00

С одними проводят беседы, на других составляют протоколы [видео]

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Полиция провела рейд по саратовским рынкам с целью выявления, как саратовцы соблюдают масочный режим.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области, в отношении нарушителей составляют административные протоколы. С теми, кто устраняет нарушения на месте и с пониманием относится к требованиям, проводят профилактические беседы.

Масочный режим в Саратовской области введен с 29 апреля. Носить средства индивидуальной защиты нужно во всех общественных местах, в том числе в магазинах и на рынках. Исключений нет ни для продавцов, ни для покупателей.

- Нарушений уже гораздо меньше, проводим беседы не только с покупателями или продавцами, а с руководством рынков, чтобы они со своей стороны следили за соблюдением масочного режима, — отметили «КП-Саратов» в пресс-службе УМВД города.

Многие саратовцы носят маски. Фото УМВД по Саратову

Правоохранители во время рейда вели оперативную съемку. На кадрах видно, как на одном из рынков у многих масок либо нет, либо они «защищают подбородок». Представитель администрации торгового объекта утверждает, что продавцы не прислушиваются к требованиям.

Всего во время рейдов в выходные дни по рынкам в Саратове полицейские составили 94 протокола, по области — 243. Решения будут выносить суды.

За подобные нарушения граждан ждет предупреждение или штраф от 1 до 30 тыс. рублей, юридическим лицам грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

Напомним, во время рейда на прошлой неделе на Сенном рынке полицейские остановили митрополита Саратовского и Вольского Лонгина без маски. После в своем Facebook он извинился и признал себя виноватым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/781095" frameborder="0"></iframe> Рейд по рынкам Саратова.

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ИСТОЧНИК KP.RU