В Саратовской области на День защиты детей запретят продавать алкоголь

25 Май 2020 2020-05-25T15:56:54+03:00

Также нельзя купить спиртное на «Последний звонок»

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области 29 июня, на «Последний звонок» и 1 июня, в День защиты детей, будет действовать запрет на продажу алкоголя. Напомним, в связи с установленными ограничениями со школой дети будут прощаться онлайн.

Об этом «КП-Саратов» в министерстве экономического развития региона.

За несоблюдение этих требований предпринимателей оштрафуют на 20–40 тыс. рублей, юридическим лицам придется отдать от 100 до 300 тыс. рублей.

Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, однако торговля алкоголем навынос в этом случае запрещена федеральным законодательством.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU