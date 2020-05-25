2020-05-25T15:56:54+03:00
Общество

В Саратовской области на День защиты детей запретят продавать алкоголь

Также нельзя купить спиртное на «Последний звонок»
Дарья Вострикова
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В Саратовской области 29 июня, на «Последний звонок» и 1 июня, в День защиты детей, будет действовать запрет на продажу алкоголя. Напомним, в связи с установленными ограничениями со школой дети будут прощаться онлайн.

Об этом «КП-Саратов» в министерстве экономического развития региона.

За несоблюдение этих требований предпринимателей оштрафуют на 20–40 тыс. рублей, юридическим лицам придется отдать от 100 до 300 тыс. рублей.

Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, однако торговля алкоголем навынос в этом случае запрещена федеральным законодательством.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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