В Саратове из-за работ энергетиков закрывают движение на участке улицы Чернышевского

25 Май 2020 2020-05-25T15:55:32+03:00

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Завтра, 26 мая, с 10:00 из-за ремонтных работ энергетиков движение на участке улице Чернышевского от Радищева до Соборной в Саратове для транспорта будет закрыто.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», ориентировочно работы должны завершить через сутки, к 10:00 27 мая.

Те, кто едут по улице Чернышевского со стороны Московской, могут воспользоваться маршрутом:

Соборная — Мичурина или улица Бабушкин Взвоз — Мичурина. В случае передвижения со стороны Заводского района перекрытый участок можно объехать по улице Радищева через Соборную.

Кроме того, на время ограничений не будут ходить троллейбусы №2А и 4.

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ИСТОЧНИК KP.RU