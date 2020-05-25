Саратовская область — в лидерах по реализации программы капремонта в ПФО
Саратовская область заняла первое место в ПФО по количеству многоквартирных домов, капремонт которых завершен в 2019 году. Это 2 936 зданий.
В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области сообщили «КП-Саратов», что итоги прошлого года были подведены Ассоциацией региональных операторов капремонта.
Кроме того, наш регион оказался на шестом месте по количеству работ и услуг, выполненных в 2019 году (1 528). Седьмое место Саратовская область заняла по количеству домов, где выполнены все работы и услуги (541).
Программа капремонта МКД в регионе реализуется с 2014 года и рассчитана на 30 лет. В нее включены 11 740 домов в целом.
В краткосрочный план реализации программы на 2015–2020 годы включены 5 218 МКД, которые аккумулируют денежные средства на счете регионального оператора — Фонда капитального ремонта. Уже выполнены работы в 2 045 домах.
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ИСТОЧНИК KP.RU