В Балакове подростка поймали во время поиска закладки на набережной
В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего парня.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в незаконном хранении наркотиков.
По версии следствия, 8 мая юноша оплатил запрещенное вещество через интернет и отправился за закладкой — на набережной Леонова. Там его за поисками застали сотрудники полиции, которые забрали парня в отделение. При нем был обнаружен сверток с синтетическим наркотиком в крупном размере.
Во время допроса молодой человек признался и раскаялся.
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ИСТОЧНИК KP.RU