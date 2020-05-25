В Балакове подростка поймали во время поиска закладки на набережной

25 Май 2020 2020-05-25T15:00:27+03:00

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В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в незаконном хранении наркотиков.

По версии следствия, 8 мая юноша оплатил запрещенное вещество через интернет и отправился за закладкой — на набережной Леонова. Там его за поисками застали сотрудники полиции, которые забрали парня в отделение. При нем был обнаружен сверток с синтетическим наркотиком в крупном размере.

Во время допроса молодой человек признался и раскаялся.

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ИСТОЧНИК KP.RU