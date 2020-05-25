В Саратове задержали объявленного в федеральный розыск угонщика
Вчера утром, 24 мая, у дома №315 на Большой Горной улице в Саратове сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего мужчину, объявленного в федеральный розыск.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, гражданина заметили во время патрулирования улиц.
Выяснилось, что он более двух месяцев скрывался от органов правосудия. Мужчину обвиняют в угоне.
Задержанного передали инициаторам розыска.
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ИСТОЧНИК KP.RU