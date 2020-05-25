В Саратове задержали объявленного в федеральный розыск угонщика

25 Май 2020 2020-05-25T14:38:41+03:00

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Вчера утром, 24 мая, у дома №315 на Большой Горной улице в Саратове сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего мужчину, объявленного в федеральный розыск.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, гражданина заметили во время патрулирования улиц.

Выяснилось, что он более двух месяцев скрывался от органов правосудия. Мужчину обвиняют в угоне.

Задержанного передали инициаторам розыска.

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ИСТОЧНИК KP.RU