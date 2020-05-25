Отказ в плановой госпитализации без теста на коронавирус — незаконен
Специалисты разъяснили, как проводится плановая госпитализация граждан в условиях эпидемии коронавируса.
Медицинская помощь во время ограничительных мероприятий может быть оказана как в стационарах, так и в дневных стационарах. Кроме того, назначаются необходимые инструментальные и лабораторные исследования. Но только при наличии направления лечащего врача или органа исполнительной власти.
При этом больницы не имеют права отказать в плановой госпитализации без теста на COVID-19.
В случае нарушения прав граждан нужно обратиться в страховую организацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU