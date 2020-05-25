Отказ в плановой госпитализации без теста на коронавирус — незаконен

25 Май 2020 2020-05-25T14:55:58+03:00

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Специалисты разъяснили, как проводится плановая госпитализация граждан в условиях эпидемии коронавируса.

Медицинская помощь во время ограничительных мероприятий может быть оказана как в стационарах, так и в дневных стационарах. Кроме того, назначаются необходимые инструментальные и лабораторные исследования. Но только при наличии направления лечащего врача или органа исполнительной власти.

При этом больницы не имеют права отказать в плановой госпитализации без теста на COVID-19.

В случае нарушения прав граждан нужно обратиться в страховую организацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU