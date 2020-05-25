В Саратове УК угрожает отключить жителям многоквартирного дома электричество

25 Май 2020 2020-05-25T14:47:05+03:00

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Сегодня, 25 мая, в паблике «Типичный Саратов» появилась жалоба местной жительницы Оксаны Федосеевой на управляющую компанию, которая грозит оставить жителей дома №10а на 5-м Динамовском проезде без электричества. Такая мера приведется в исполнение с 19 июня.

- Управляющая компания разослала всем уведомления. За апрель, то есть теперь мой долг, насчитали очень много. Поеду разбираться. Нас отправили не на самоизоляцию, а самовыживание. А как же указ о запрете отключения коммунальных услуг за долги? — удивилась женщина.

В доказательство своих слов она опубликовала полученную платежку и отметила, что их дом электрифицированный.

- Ваша УК хочет денег, так как наверняка оплата платежей за апрель и май сильно снизилась, — написала в комментариях пользовательница под ником «Аня Смирнова».

Напомним, согласно решению правительства РФ россиянам не будут отключать коммунальные услуги за долги, перестанут начислять пени за просрочку платежей, не нужно будет и поверять счетчики до 1 января 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU