2020-05-25T14:09:39+03:00
Общество

Студенты СГЮА стали призерами международного научного конкурса

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) при организационной поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей подвели итоги V Международного студенческого конкурса «Модель международного коммерческого арбитража — 2020», в котором приняли участие 23 команды из Воронежа, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Москвы, Кирова, Перми, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Томска и других городов России, а также Минска (Беларусь).

Темами конкурса стали проблемные аспекты договора трансграничной смешанной перевозки, возможности «замораживания» («цементирования») применимого права, принятие обеспечительных мер, защита данных в международном коммерческом арбитраже и другие.

Саратовскую государственную юридическую академию на конкурсе представили студенты Института юстиции Ирина Пономарева, Дарина Пантелеева, Альберт Карданов и Максим Андреев.

Международный конкурс был проведен в онлайн-формате, а члены компетентного жюри, состоявшего из ученых-правоведов и юристов-практиков, оценивали участников «вслепую», не обладая данными о вузах, которые они представляли, что стало дополнительной гарантией беспристрастного и справедливого определения победителей.

В общем зачете команда Саратовской государственной юридической академии заняла III место, разделив его с МГУ им. М.В. Ломоносова. Также Максим Андреев занял IV место в номинации «Лучший оратор».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После публикации в «Комсомолке» УК в Саратове получит предостережение за угрозы оставить горожан без электричества
Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится 27 мая в Wink
Полиция Саратова составила 94 протокола на людей без масок на рынках
В Саратовской области на День защиты детей запретят продавать алкоголь
В Саратове из-за работ энергетиков закрывают движение на участке улицы Чернышевского
Саратовская область — в лидерах по реализации программы капремонта в ПФО
В Балакове подростка поймали во время поиска закладки на набережной
В Саратове задержали объявленного в федеральный розыск угонщика
Отказ в плановой госпитализации без теста на коронавирус — незаконен
В Саратове УК угрожает отключить жителям многоквартирного дома электричество
Студенты СГЮА стали призерами международного научного конкурса
Минспорта отзовет иск к саратовской федерации волейбола на 10 млн рублей
В аптеках появятся медицинские перчатки из Калининска
В доме-интернате для детей под Саратовом появились зараженные коронавирусом
Мошенница из Красного Кута оставила двух модниц без платьев и денег
Коронавирус в Саратове: от COVID-19 в Саратовской области умерли еще три человека
Иммунитет — не панацея от коронавируса: эксперт призвала саратовцев не обольщаться
В Балакове двое парней угнали «Москвич» у пенсионера
В Саратовской области устанавливают тренажеры для сдачи нормативов ГТО
Без воды остались четыре улицы в Саратове