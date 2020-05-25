Студенты СГЮА стали призерами международного научного конкурса

25 Май 2020 2020-05-25T14:09:39+03:00

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В Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) при организационной поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей подвели итоги V Международного студенческого конкурса «Модель международного коммерческого арбитража — 2020», в котором приняли участие 23 команды из Воронежа, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Москвы, Кирова, Перми, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Томска и других городов России, а также Минска (Беларусь).

Темами конкурса стали проблемные аспекты договора трансграничной смешанной перевозки, возможности «замораживания» («цементирования») применимого права, принятие обеспечительных мер, защита данных в международном коммерческом арбитраже и другие.

Саратовскую государственную юридическую академию на конкурсе представили студенты Института юстиции Ирина Пономарева, Дарина Пантелеева, Альберт Карданов и Максим Андреев.

Международный конкурс был проведен в онлайн-формате, а члены компетентного жюри, состоявшего из ученых-правоведов и юристов-практиков, оценивали участников «вслепую», не обладая данными о вузах, которые они представляли, что стало дополнительной гарантией беспристрастного и справедливого определения победителей.

В общем зачете команда Саратовской государственной юридической академии заняла III место, разделив его с МГУ им. М.В. Ломоносова. Также Максим Андреев занял IV место в номинации «Лучший оратор».

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ИСТОЧНИК KP.RU