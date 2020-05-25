Минспорта отзовет иск к саратовской федерации волейбола на 10 млн рублей

25 Май 2020 2020-05-25T14:30:30+03:00

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Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области намерено отозвать иск к Саратовской региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация волейбола Саратовской области».

Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что министерство планирует через суд вернуть 10 млн рублей, выданных ранее в качестве субсидий.

В пресс-службе Минспорта прокомментировали ситуацию.

- Иск министерства молодежной политики и спорта области был подан в Арбитражный суд Саратовской области в связи с требованиями, указанными в предписании Счетной палаты Саратовской области. В 2019 году в ходе проверки финансовых документов Счетная палата Саратовской области обнаружила нарушения при оформлении Федерацией волейбола Саратовской области документации на получение гранта некоммерческим организациям из бюджета области на развитие на территории Саратовской области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин) — отметили в ведомстве.

Однако теперь иск будет отозван. Причина — в решении Счетной палаты.

- Уже после подачи данного иска в Арбитражный суд Саратовская области, Счетная палата отозвала свое предписание по причине предоставления необходимых документов. На судебном заседании, которое пройдет 8 июня 2020 года, министерство планирует отозвать свой иск на сумму 10 млн рублей, — сообщили в министерстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU