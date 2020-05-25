В аптеках появятся медицинские перчатки из Калининска
Калининский завод получил регистрационное удостоверение на одноразовые нестерильные медицинские диагностические перчатки.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области, теперь их могут продавать в аптеках, использовать в учреждениях здравоохранения.
Всего в регионе около 50 предприятий изготавливают средства индивидуальной защиты и антибактериальные препараты.
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ИСТОЧНИК KP.RU