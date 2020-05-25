В доме-интернате для детей под Саратовом появились зараженные коронавирусом

25 Май 2020 2020-05-25T13:29:11+03:00

По словам замруководителя Роспотребнадзора, за детьми установлено наблюдение

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Сегодня, 25 мая, на брифинге в Минздраве Саратовской области рассказали о больных коронавирусом в Орловском реабилитационном доме-интернате для детей в Марксовском районе.

- Был зарегистрирован случай. Все воспитанники обследованы. Подтвердился результат анализа еще у одного. Его сразу изолировали, — сообщила замруководителя Роспотребнадзора региона Надежда Матвеева.

Она также отметила, что за остальными детьми установлено наблюдение.

Напомним, ранее в закрытых учреждениях Саратовской области уже происходили вспышки: в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе, Озерном психоневрологическом интернате в Аткарском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU