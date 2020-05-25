Мошенница из Красного Кута оставила двух модниц без платьев и денег
В мошенничестве подозревается 20-летняя жительница Красного Кута.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она создала страничку магазина одежды в соцсети под ником shop164saratov, где предлагались наряды по низким ценам.
Предложение заинтересовало 23-летнюю жительницу Саратова, которая перечислила свыше 3 тыс. рублей за платье в начале марта. По поводу задержки в доставке она сообщить не смогла, после оплаты доступ в виртуальную торговую точку стал закрыт.
Без денег осталась и 59-летняя жительница Энгельса, которая оплатила также более 3 тыс. рублей за платье еще 9 марта.
Женщины обратились в полицию 12 мая, после чего правоохранители пришли к лжепредпринимательнице. Которая призналась, что именно она создала страницу в интернете.
Теперь на девушку заведены уголовные дела.
Полицейские призывают всех, кто пострадал от ее действий, сообщить об этом, не исключено, что жертв дистанционного обмана было гораздо больше.
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ИСТОЧНИК KP.RU