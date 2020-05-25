2020-05-25T13:19:27+03:00
Общество

Иммунитет — не панацея от коронавируса: эксперт призвала саратовцев не обольщаться

Редко болеющие люди все равно подвержены риску заразиться COVID-19
Екатерина Семенова
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Римма Яхина главный внештатный специалист министерства здравоохранения Саратовской области по медицинской профилактике; главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики»Римма Яхина главный внештатный специалист министерства здравоохранения Саратовской области по медицинской профилактике; главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики»Фото: Антон Угольков
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На пресс-конференции в «Комсомольской правде» — Саратов» была поднята тема сильного иммунитета в условиях пандемии коронавируса.

Римма Яхина, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Саратовской области по медицинской профилактике; главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики», отметила, что сильный иммунитет это очень хорошо. Однако он не является панацеей от коронавирусной инфекции.

- Не надо обольщаться тем, что редко болеете, думать, что при сильном иммунитете можно не носить маску, не обрабатывать руки, — отметила она.

Опасность еще и в том, что люди, у которых нет симптомов заболевания, могут быть носителями. Будучи уверенными, что они не болеют, эти граждане ведут активную жизнь, посещают общественные места, тем самым разнося вирус.

По словам Риммы Яхиной, конечно, ограничения вызывают в людях недовольство, многие устали, но всегда нужно взвешивать бытовые неудобства и риск.

Тем не менее иммунитет нужно укреплять. Яхина отметила важность правильного питания, отказа от вредных привычек. Ведь другие болезни никуда не делись, и разного рода злоупотребления могут привести к их обострениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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