В Балакове двое парней угнали «Москвич» у пенсионера
Полиция раскрыла угон машины «Москвич-2141» у 72-летнего жителя Балакова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 2:00 23 мая до 7:00 24 мая припаркованное у дома на улице 30 лет Победы авто исчезло.
Предполагаемых преступников задержали, ими оказались двое парней в возрасте 21 и 23 лет.
Транспорт обнаружили на этой же улице без повреждений и передали владельцу.
В отношении парней возбуждено уголовное дело, их отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU