В Саратовской области устанавливают тренажеры для сдачи нормативов ГТО

25 Май 2020 2020-05-25T12:29:16+03:00

К 2023 году площадки будут оборудованы во всех районах региона

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В Саратовской области продолжается установка уличных тренажеров для выполнения нормативов ГТО.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минспорта, работы идут в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

- В этом году комплексы уличных тренажеров будут установлены в Аткарском, Воскресенском, Духовницком, Новобурасском, Петровском, Пугачевском, Татищевском районах и городе Шиханы, — рассказал министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.

Основания для площадок уже готовы в пяти районах. На этой неделе планируется завершить работы в Новобурасском, Петровском и Воскресенском районах.

По словам Абросимова, к 2023 году площадки для выполнения нормативов ГТО будут установлены во всех районах региона.

Напомним, в прошлом году комплексы уличных тренажеров оборудовали в 16 районах области. На каждой площадке размером 312 кв. м установлено 26 различных видов тренажеров и приспособлений. Сдавать ГТО на них могут даже люди с ограничениями по здоровью.

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ИСТОЧНИК KP.RU