В Саратовской области устанавливают тренажеры для сдачи нормативов ГТО
В Саратовской области продолжается установка уличных тренажеров для выполнения нормативов ГТО.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минспорта, работы идут в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
- В этом году комплексы уличных тренажеров будут установлены в Аткарском, Воскресенском, Духовницком, Новобурасском, Петровском, Пугачевском, Татищевском районах и городе Шиханы, — рассказал министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.
Основания для площадок уже готовы в пяти районах. На этой неделе планируется завершить работы в Новобурасском, Петровском и Воскресенском районах.
По словам Абросимова, к 2023 году площадки для выполнения нормативов ГТО будут установлены во всех районах региона.
Напомним, в прошлом году комплексы уличных тренажеров оборудовали в 16 районах области. На каждой площадке размером 312 кв. м установлено 26 различных видов тренажеров и приспособлений. Сдавать ГТО на них могут даже люди с ограничениями по здоровью.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU