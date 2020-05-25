Без воды остались четыре улицы в Саратове

25 Май 2020 2020-05-25T13:02:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 25 мая, без воды остались жители улицы Антонова, 1а, 3, 3Б, а также 3-го проспекта Строителей, 4 в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся ориентировочно до 15:00, как только будут закончены работы на коммуникациях.

До 17:00 придется подождать жителям улицы Степана Разина, 13/31 и Аткарской, 12/14.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU